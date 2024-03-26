Первую трофейную БМП Marder эвакуировали с линии соприкосновения российские военные

Игорь Корнаковский

Надо собрать всю трофейную технику, что мы утащили с поля боя и поставить ее напротив соответствующих посольств в Москве. Думается москвичи согласятся с некоторым неудобством в связи с уменьшением проезжей части в районе посольств. Зато дипломаты соответствующих стран смогут постоянно лицезреть свою разбитую технику. И вишенка на торте - расположить ее орудиями в сторону посольств. Хочется думать, они получат свою порцию удовольствий