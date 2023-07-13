Компания Yadro открыла первую очередь завода по выпуску вычислительной и радиоэлектронной продукции — серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи

Производственная линия "Кернел Фаб Дубна» Компания Yadro, разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования, в том числе микропроцессоров, открыла первую очередь завода по производству продуктов обработки данных и радиоэлектронной продукции — серверов хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильной связи сетей в ОЭЗ «Дубна» Подмосковья.
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