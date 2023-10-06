Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в Европу

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в европейский клуб. Как сообщает Inter Miami FC Hub в социальных сетях, игроки североамериканского клуба смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу, если не квалифицируются в плей-офф Профессиональной футбольной лиги (МЛС).