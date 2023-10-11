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"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого. После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не обретут никого на смерть и погибель.

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Комментарии
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J
Jacob
Это который соловей - который Соловьиный ПОМЕТ?
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17 мин.
Владимир Сабакарь
Батенька, Он в кавычках  написал это слово - &quot;пострадал&quot;
Ответить
13 мин.
Артур Будаев
Как-то в советское время хотели приравнять сионизм к фашизму. Воз и ныне там?
Ответить
9 мин.

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