Уникальные предметы дворцовых интерьеров представили на выставке в Сергиевом Посаде

Выставка «Экипажи в собрании музея» началась в музейном комплексе «Конный двор» в Сергиевом Посаде. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что экспозиция включает уникальные образцы нарядных экипажей, а также предметы дворцовых интерьеров.