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В топ-5 по посещаемости в России после паузы вошли игры «Балтики» и «Динамо» Махачкала. «Спартак», «Ростов» и «Динамо» в пятерку не попали

Две игры Мелбет Первой лиги вошли в топ-5 по посещаемости в России после рестарта сезона. Матч «Балтики» против хабаровского СКА (2:0) посетило 7613 зрителей, игру в Махачкале между «Динамо» и тульским «Арсеналом» (0:0) – 6180.

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