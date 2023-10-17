Кирби: меры безопасности Байдена при поездке в Израиль будут соблюдены

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что поездка президента США Джо Байдена в Израиль не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне, передает ТАСС.
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