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Кирби: меры безопасности Байдена при поездке в Израиль будут соблюдены

Кирби: меры безопасности Байдена при поездке в Израиль будут соблюдены

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что поездка президента США Джо Байдена в Израиль не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне, передает ТАСС.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
да кому ж это существо нужно то,что б кто то охотился за повсюду  падающего  и  видящего призраков!😃😆😅😅😅
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7 час.

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