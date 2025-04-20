Онищенко рассказал, как укреплять иммунитет весной

Весной важно придерживаться баланса между работой и отдыхом, заниматься спортом, контролировать рацион и употреблять витаминные комплексы, заявил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель главы РАН Геннадий Онищенко .
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