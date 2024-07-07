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«МК»: Япония сожалеет о резком ухудшении отношений с РФ и винит в этом США

«МК»: Япония сожалеет о резком ухудшении отношений с РФ и винит в этом США

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выделяется как один из немногих японских политиков, пытавшихся укрепить отношения с Москвой.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Дружить надо с соседями и выстраивать совместно взаимовыгодные экономические отношения, а не с теми кто отгородился &quot;лужей&quot; от всего мира и кроме как своих личных интересов ни чего не преследует.
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12 час.
Резидент 007
Предлагают дружить но при этом очень хотят вернуть Курильские острова, а потом установить там военные базы США с ракетами направленными против России. Да и о чём сними можно говорить, когда они сегодня по команде из-за океана принимают противные санкции.
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10 час.

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