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Мишустин подписал меры поддержки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

Мишустин подписал меры поддержки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

Предприниматели, пострадавшие от атак дронов на объекты группы «РВБ», смогут перенести уплату налогов и страховых взносов на год, а погашать задолженность разрешат равными платежами в течение следующего года.

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