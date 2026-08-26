Мишустин подписал меры поддержки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

Предприниматели, пострадавшие от атак дронов на объекты группы «РВБ», смогут перенести уплату налогов и страховых взносов на год, а погашать задолженность разрешат равными платежами в течение следующего года.
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