Российский сотовый оператор МТС объявил о запуске блокчейн-акселератора

Российский мобильный оператор МТС анонсировал запуск сервиса поддержки стартапов, специализирующихся на цифровых продуктах на блокчейне, совместно с дочерней компанией MTS StartUp Hub и корпоративным венчурным фондом МТС.
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