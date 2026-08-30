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Новости Липецка

2 подписчика

Канал «Новостей Липецка» зарегистрирован в регионе как СМИ

Канал «Новостей Липецка» зарегистрирован в регионе как СМИ

Канал «Новостей Липецка» в «Максе» получил отметку «А+» и статус зарегистрированного СМИ после достижения 10 тысяч подписчиков.

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