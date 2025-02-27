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Киев усиливает мобилизацию: новая волна призывов ожидает молодежь Украины

Киев усиливает мобилизацию: новая волна призывов ожидает молодежь Украины

Зеленский вынужден ужесточать условия мобилизации после заявлений Трампа.Власти Украины намерены ужесточить условия мобилизации с учётом недавних заявлений президента США Дональда Трампа, который подчеркнул необходимость скорейшего разрешения текущего конфликта.

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