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Юрист Георгиева предупредила об ответственности за оскорбления в родительских в чатах

Юрист Георгиева предупредила об ответственности за оскорбления в родительских в чатах

Оскорбления, клевета и угрозы в родительских чатах школ и детсадов могут повлечь административную или уголовную ответственность, предупредила юрист Алла Георгиева, сообщает « Москва 24 ».

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