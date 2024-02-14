События в Росавиации, как предупреждение Путину

Сергей Евдокимов

60 самолетов и вертолетов подумать только. Это не шесть , не тридцать шесть , а целых 60 , это же не один человек , не два и не десять человек повязаны на этом. Значит в руководстве росавиа нужно всех поголовно арестовать и в тюрьму. Законодателям срочно закон с расстрелом за такие преступления .