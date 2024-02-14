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События в Росавиации, как предупреждение Путину

События в Росавиации, как предупреждение Путину

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Грандиозный скандал в Росавиации вызвал большой общественный резонанс. Вчера там были проведены обыски в рамках уголовного дела по фактическому хищению 59 воздушных бортов, среди которых вертолеты и самолеты Ил-76.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Нужно брать в ежовые рукавицы всю &quot;пятую колонну&quot;!
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6 час.
Александр Зиборов
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6 час.
Сергей Евдокимов
60 самолетов и вертолетов подумать только. Это не шесть , не тридцать шесть , а целых 60 , это же не один человек , не два и не десять человек повязаны на этом. Значит в руководстве росавиа нужно всех поголовно арестовать и в тюрьму. Законодателям срочно закон с расстрелом за такие преступления .
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38 мин.

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