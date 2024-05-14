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Госзакупки Microsoft сократились более чем в 70 раз с 2022 года

Госзакупки Microsoft сократились более чем в 70 раз с 2022 года

По данным поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», госзакупки программного обеспечения (ПО) Microsoft за пять месяцев 2024 года сократились более чем в 70 раз по количеству тендеров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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