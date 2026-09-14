ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж после развода встретил счастливую бывшую жену. А увидев, кто вышел встречать её из роддома, перестал смеяться...

Муж после развода встретил счастливую бывшую жену. А увидев, кто вышел встречать её из роддома, перестал смеяться...

Больше всего Олега задело не то, что Надежда спокойно согласилась на развод, а то, что она ни разу не попросила его передумать.

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