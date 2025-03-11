Россиянам подсказали наиболее эффективный способ защиты собак от клещей весной

Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru отметил, что с наступлением весны, когда температура становится плюсовой, нужно немедленно начать обрабатывать питомцев от клещей, и есть несколько вариантов, как можно обезопасить своего питомца .
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