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Царьград

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Европарламент отменил пошлины для товаров из Армении на два года

Европарламент отменил пошлины для товаров из Армении на два года

Во вторник депутаты Европарламента утвердили предложение Еврокомиссии, предусматривающее временную отмену пошлин для целого ряда товаров из Армении.

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