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Русское оружие

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❗️⚡️Противник сообщает о массированном ночном налете "Гераней-2" на Киевскую

❗️⚡️Противник сообщает о массированном ночном налете "Гераней-2" на Киевскую область. Заявляется, что в атаке участвовали 273 беспилотника, что на шесть больше, чем во время прошлого рекорда в феврале.

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