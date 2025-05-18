❗️⚡️Противник сообщает о массированном ночном налете "Гераней-2" на Киевскую область. Заявляется, что в атаке участвовали 273 беспилотника, что на шесть больше, чем во время прошлого рекорда в феврале.
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❗️⚡️Противник сообщает о массированном ночном налете "Гераней-2" на Киевскую область. Заявляется, что в атаке участвовали 273 беспилотника, что на шесть больше, чем во время прошлого рекорда в феврале.