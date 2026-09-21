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Газета.ру

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ТАСС: Украина в 2027 году может потерять до 6,8% ВВП

ТАСС: Украина в 2027 году может потерять до 6,8% ВВП

Украина из-за продолжения боевых действий может потерять в 2027 году до 6,8% ВВП и $5,15 млрд доходов бюджета.

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