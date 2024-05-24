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Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовят новое шоу с участием трехлетнего сына

Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовят новое шоу с участием трехлетнего сына

Лето – период отпусков и отдыха, но многие знаменитости готовы пожертвовать свободным временем. К примеру, супруга фигуриста Евгения Плющенко не прекращает тренировки своего популярного сына, уделяя внимания и его маленькому брату.

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