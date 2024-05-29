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Антитеррористические учения пройдут в трех районах Мангистау

Антитеррористические учения пройдут в трех районах Мангистау

Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, передает inAktau.kz. 29, 30, 31 мая запланировано проведение антитеррористических учений на территории Мунайлинского, Мангистауского  и  Бейнеуского районов.

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