Антитеррористические учения пройдут в трех районах Мангистау

Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, передает inAktau.kz. 29, 30, 31 мая запланировано проведение антитеррористических учений на территории Мунайлинского, Мангистауского и Бейнеуского районов.
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