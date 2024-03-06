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    вот твари кто это сделал..вот их то точно нужно отправить на сво..В Свердловской об...

Подведены итоги по активности мошенников за февраль на территории Новоуральского городского округа

Данные по действиям мошеннического характера на территории Новоуральского городского округа за февраль 2024 года показывают следующую картину: Общее количество обращений в полицию, связанных с действиями мошенников: 32.

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