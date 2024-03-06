Подведены итоги по активности мошенников за февраль на территории Новоуральского городского округа

Данные по действиям мошеннического характера на территории Новоуральского городского округа за февраль 2024 года показывают следующую картину: Общее количество обращений в полицию, связанных с действиями мошенников: 32.
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