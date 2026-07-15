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Агент Тюкавина о слухах про договоренность с «Зенитом»: «Нормальный человек не будет договариваться по условиям, если нет соглашения между клубами. Ребят, вы о чем вообще?»

Алексей Сафонов , агент  Константина Тюкавина , отреагировал на информацию о договоренности между его клиентом и «Зенитом».

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