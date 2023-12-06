Соскин: Израиль обладает информацией о передаче ХАМАС оружия с Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может оказаться в центре грандиозного скандала, связанного с продажей западного оружия.
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