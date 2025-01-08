Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Закроются дивидендные реестры «Татнефти» и «Диасофта» – основные события 8 января

8 января «Татнефть» и «Диасофт» закроют дивидендные реестры. Акционеры «Диасофта» утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 45 рублей на акцию, акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 3 квартал в 17,39 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх