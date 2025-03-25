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Царьград

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Сенатор Карасин: Москва и Вашингтон пытаются искать форму взаимодействия при несовпадении позиций

Сенатор Карасин: Москва и Вашингтон пытаются искать форму взаимодействия при несовпадении позиций

Член Совета Федерации и делегации России на переговорах с США в Саудовской Аравии Григорий Карасин заявил, что при несовпадении в общем страны ищут пути навстречу друг другу в частном.

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