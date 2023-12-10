Премьера документального фильма «Военкоры» состоится 11 декабря

На телеканале «Россия 1» 11 декабря состоится премьера документального фильма «Военкоры». В своём Telegram-канале сотрудник ВГТРК Андрей Медведев уточнил, что фильм посвящён памяти погибших на фронте журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии