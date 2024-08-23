❗️ В Алуште простились с бойцом СВО, который погиб, защищая мирных жителей Курской области Глава администрации города Галина Огнёва рассказала, что младший сержант Олег Рожков погиб 8 августа 2024 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Алуште простились с бойцом СВО, который погиб, защищая мирных жителей Курской области Глава администрации города Галина Огнёва рассказала, что младший сержант Олег Рожков погиб 8 августа 2024 года.