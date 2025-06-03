Авиакомпания Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак беспилотников

Emirates допустила изменение расписания рейсов в Россию из-за атак украинских беспилотников. Об этом заявил президент авиакомпании Тим Кларк в беседе с Bloomberg на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.
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