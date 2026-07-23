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30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries?

30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries?

30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries? Версия: ВСУ целенаправленно атакуют активы крупнейших бизнесменов, которых считают близкими к президенту России Роман Злобин Фото: Валентин Егоршин/ТАСС/Архив Материал комментируют: Олег Извеков От атак беспилотников 21 июля снова пострадали объекты крупнейшего маркетплейса Wildberries: и сами склады, и работавшие там люди.

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Комментарии
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Атом Мартин
а проценты куда идут от тех денег , тристо млрд . которые арестованы в западных банках , никто не в курсе?🤔
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1 м.