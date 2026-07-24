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Царьград

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Китай включил 14 компаний ЕС в список экспортного контроля

Китай включил 14 компаний ЕС в список экспортного контроля

Китай ответил на 21-й пакет санкций ЕС против России. Власти КНР включили 14 компаний ЕС в список экспортного контроля, ссылаясь на национальную безопасность и международные обязательства.

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