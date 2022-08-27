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На территории Восточного военного округа в августе свыше 3,5 тысяч человек пополнили ряды «Юнармии»

На территории Восточного военного округа в августе свыше 3,5 тысяч человек пополнили ряды «Юнармии»

Школьники произнесли клятву юнармейца, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть достойными патриотами и гражданами Российской Федерации.

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