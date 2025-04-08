Дубинский: Минфин США подал сигнал украинской бюрократии

Внутриполитическая сцена украинского государства вновь закачалась после громких слов из-за океана. Американский министр финансов Скотт Бессент, как считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, фактически дал понять: финансовая поддержка киевского режима держится на очень тонкой нитке, и она может оборваться в любой момент.
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