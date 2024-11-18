В России могут вырасти штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года

Изменятся и условия оплаты В России с 1 января 2025 года могут увеличиться штрафы за несколько видов нарушений правил дорожного движения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях.
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