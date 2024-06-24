С театром растём, познаём, развиваемся

Гармоничное формирование личности ребенка невозможно без развития его творческих способностей. Именно поэтому в нашем детском саду особое внимание уделяется театрализованной деятельности, которая позволяет увидеть креативный потенциал каждого воспитанника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии