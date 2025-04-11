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Царьград

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Трамп: Илон Маск не нужен, но Tesla в офисе Белого дома уже есть

Трамп: Илон Маск не нужен, но Tesla в офисе Белого дома уже есть

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что не нуждается в Илоне Маске для управления ведомством по повышению эффективности правительства.

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