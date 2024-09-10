Орловские чиновники ловили устриц и морских ежей на Сахалине

Глава департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина рассказала в программе «Готов ответить» телеканала «Первый областной» о поездке орловской делегации на Сахалин.
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