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Орловские новости

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Орловские чиновники ловили устриц и морских ежей на Сахалине

Орловские чиновники ловили устриц и морских ежей на Сахалине

Глава департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина рассказала в программе «Готов ответить» телеканала «Первый областной» о поездке орловской делегации на Сахалин.

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