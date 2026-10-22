Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX заявил, что москвичей льготных категорий продолжат обеспечивать современными эффективными препаратами при лечении и профилактике сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических, сердечно-сосудистых и других угрожающих жизни заболеваний, и в 2027–2029 годах на эти цели предусмотрено около 190 миллиардов рублей, из них в 2027 году — свыше 62 миллиардов рублей.
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