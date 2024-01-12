Западная коалиция агрессоров во главе с США нанесла удары по Йемену

Пентагон официально подтвердил нанесение ударов западной коалицией во главе с США ударов по Йемену. Помимо США в коалицию агрессоров входят: Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада О нанесении ударов сообщили CNN, BBС, Reuters, Sky News и другие ведущие западные СМИ.