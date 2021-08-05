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Корабельные силы Северного флота отрабатывают практические действия в Баренцевом море в рамках командно-штабной тренировки

Корабельные силы Северного флота отрабатывают практические действия в Баренцевом море в рамках командно-штабной тренировки

В рамках плана практических действий в Баренцевом море развёрнута корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и малого ракетного корабля «Рассвет».

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