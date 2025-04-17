Врач Коновалов: Задержка дыхания помогает побороть стресс за несколько секунд

Современный ритм жизни может накладывать свой отпечаток. Сейчас многие больше подвержены стрессу. Он в свою очередь негативно сказывается не только на ментальном здоровье человека, но и на ресурсном состоянии.
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