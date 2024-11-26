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Путин заявил о поддержке русскоязычного образования в Казахстане

Путин заявил о поддержке русскоязычного образования в Казахстане

Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане. В статье для издания «Казахстанская правда» он отметил, что это важный шаг для укрепления культурных связей между странами, материал опубликовали на официальном сайте Кремля.

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