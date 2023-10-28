Опыты с электричеством: тест первого российского электрогрузовика EVM Pro

Носителем для грузовичка названного EVM Pro стало шасси УАЗ «Профи». Внятной собственной электропрограммы у Ульяновского завода никогда не было, не исключая советские времена, когда появился электрофургон УАЗ-3801.
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