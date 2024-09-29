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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»

«Все строится вокруг ментальности. Разумеется, это ключевой компонент любой победы. Концентрация, способность игнорировать усталость.

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