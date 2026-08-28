Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции спасли человека на пожаре в подмосковной Балашихе

Заместитель начальника Отдела полиции по обслуживанию мкрн. Заря МУ МВД России «Балашихинское» и оперуполномоченный уголовного розыска своевременно пришли на помощь гражданину, оказавшемуся в огненной ловушке на территории садового некоммерческого товарищества.

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