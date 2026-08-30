Логово НАТО взлетело на воздух: Киев лишился самой крупной партии оружия

В Киеве после ночных ударов пожары начались сразу на нескольких объектах украинских боевиков. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.
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