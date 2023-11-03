В Смоленской области границы всех лесничеств внесены в ЕГРН

Это позволит защитить территории от неправомерного использования В октябре 2023 года завершены работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ все лесничеств на территории Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии