Володин во время поездки в Саратов ознакомился с запуском для жителей скоростного трамвая

Председатель ГД Вячеслав Володин работает в Саратовской области, которая является его избирательным.Председатель ГД Вячеслав Володин работает в Саратовской области, которая является его избирательным округом.
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